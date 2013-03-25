المعارضة تؤكد قرار الجامعة العربية بمنحها مقعد سوريا

أعلن الائتلاف السوري الوطني المعارض أن وزراء الخارجية العرب قرروا الأحد في اجتماعهم التحضيري لقمة الدوحة، منح الائتلاف مقعد سوريا ودعوتهم لشغله في القمة العربية التي ستعقد الثلاثاء، مؤكدا أن رئيس "الحكومة المؤقتة " غسان هيتو سيلبي هذه الدعوة.

وكان مصدر عربي دبلوماسي شارك في الاجتماع الوزاري أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار اليوم حول مسألة منح مقعد سوريا للمعارضة، مشيرا إلى أن الوزراء أكدوا على الالتزام بقرار مجلس الجامعة الصادر في السادس من مارس / اذار، بدعوة الائتلاف السوري المعارض لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في القمة".

وقال الائتلاف في بيان له الأحد، إنه "يقدر عاليا قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة، والقاضي بمنح الائتلاف مقعد سوريا في الجامعة العربية، ودعوة قيادة الائتلاف لشغل هذا المقعد في القمة العربية التي ستعقد في الدوحة خلال يومين".

وأضاف أن "هذا القرار يمثل مكسبا مهما للثورة السورية، وخطوة رئيسية على طريق تحقيق أهدافها".

داعيا الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع الدول الشقيقة والصديقة إلى وقف التعامل السياسي والدبلوماسي مع نظام الأسد بشكل كامل، والاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري".

وأوضح سمير أحمد عضو المكتب الإعلامي في الائتلاف الوطني أن القرار اتخذه الوزراء العرب بالأغلبية، إذ تحفظت عليه الجزائر والعراق، بينما التزم لبنان بموقفه القائم على النأي بنفسه عن أي قرار يتعلق بالملف السوري.

وأضاف المتحدث أن رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو الذي انتخبه الائتلاف قبل أيام سيصل إلى الدوحة الاثنين على رأس وفد وسيمثل سوريا في القمة العربية الثلاثاء، وقال إن هيتو سيعقد اجتماعات وسيشارك الثلاثاء في القمة العربية".

وعما إذا كان رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، الذي استقال الأحد من هذا المنصب، سيشارك في اجتماعات الدوحة، أجاب المتحدث باسم الائتلاف أن الخطيب وجهت إليه دعوة للمشاركة بصفته رئيسا للائتلاف، والآن بعد أن قدم استقالته ورفضها الائتلاف لا أعلم إذا كان سيأتي إلى العاصمة القطرية.

من جهة أخرى أكد مصدر سوري معارض أن استقالة الخطيب، تعكس خلافا مع دول تتدخل في شؤون المعارضة خاصة قطر، وعدم رضاه عن طريقة اختيار رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو الذي قال المصدر إنه قريب من الإخوان المسلمين".

وقال نزار الحراكي قبل الإعلان عن استقالة الخطيب إن الائتلاف تلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية غدا، ومن المنتظر وصول رئيس الائتلاف الشيخ معاذ الخطيب ورئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو والوفد المشارك الثلاثاء"، تزامنا مع وصول قادة الدول العربية.

وجدد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في الاجتماع التأكيد على الدعوة إلى مشاركة المعارضة في القمة، وقال إنه يتطلع إلى مشاركة الخطيب وهيتو.

يذكر أنه لم تتمكن المعارضة حتى الآن من تشكيل حكومة مؤقتة بالرغم من انتخاب رئيس مؤقت للحكومة.