رئيس الائتلاف السوري المستقيل يعلن مشاركته بقمة الدوحة

قال معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف السوري المعارض المستقيل من منصبه، إنه سيلقي كلمة باسم الشعب السوري في القمة العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة غداً.

وقال الخطيب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن قراره إلقاء كلمة باسم الشعب السوري لا علاقة له بقرار استقالته والذي ستتم مناقشته في وقت لاحق.

هذا وقال ممثل المعارضة السورية لدى قطر نزار حراكي اليوم الاثنين إن الخطيب سيمثل سوريا في القمة العربية في الدوحة على رأس وفد من ثمانية أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "الشيخ معاذ سيجلس على المقعد المخصص لسوريا في قمة الدوحة، حيث سيرأس الوفد الذي يضم ثمانية أشخاص، بينهم هيتو" في إشارة إلى "رئيس الحكومة الموقتة" للائتلاف غسان هيتو.