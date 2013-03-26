المعارضة تشغل مقعد سوريا.. ورفع علم الاستقلال بقمة الدوحة

رفعت المعارضة السورية علم الاستقلال في قمة الدوحة التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء، حيث استلمت المعارضة مقعد سوريا بالجامعة العربية

ووجّه معاذ الخطيب كلمة إلى الحضور، مؤكداً أن السوريين بدأوا ثورة سلمية إلا أن النظام ردّ عليهم بالسلاح والقتل، وأضاف: "منح مقعد سوريا لنا هو بداية رد الحقوق".

وترأس الخطيب وفد المعارضة السورية وجلس في مقعد رئيس وفد "الجمهورية العربية السورية"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

ومن جانبه، حمل الأمينُ العام للجامعة العربية د. نبيل العربي النظامَ السوري مسؤولية ما يحدث في سوريا مع إصراره على الحل العسكري وقتل الأبرياء، على حد وصفه.

ورحّب العربي بالائتلاف الوطني السوري ممثلاً شرعياً لسوريا.

هذا وحثّ أمير قطر، خلال كلمته، مجلس الأمن الدولي على وقف إراقة الدماء في سوريا وإحالة المسؤولين عن ذلك الى العدالة الدولية.

يُذكر أنها القمة العربية الرابعة والعشرين انطلقت صباح اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، وبدأت الفعاليات بتسليم العراق رئاسة القمة العربية في دورتها الحالية لدولة قطر، ودعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قادة المعارضة السورية لشغل مقعد سوريا بالجلسة.