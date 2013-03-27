الجيش السوري الحر يعلن سيطرته على الجبل الغربي

أعلن الجيش السوري الحر سيطرته على الجبل الغربي، في حين تستمر الاشتباكات في العاصمة دمشق وريفها على أكثر من جبهة. وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات النظام تقصف بمدافع الهاون المنطقة الصناعية في القابون، ما أدى إلى اشتعال النيران في أماكن عدة من الحي.

أما في مخيم اليرموك، فأفيد باشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على مداخل المخيم أدت إلى مقتل عدد من قوات الأسد في كمين نصبه الجيش الحر لهم عند دوار البطيخة الواصل بين حي الزاهرة ومخيم اليرموك. وفي ريف دمشق شهدت كل من مضايا وسيدي مقداد وداريا اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد والجيش الحر ترافقت مع إطلاق نار كثيف، خاصة براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية في هذه المناطق أدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات.

وشهدت اللاذقية بدورها اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام التي شنت حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين وإطلاق نار بشكل عشوائي، خاصة في حي العزي بمدينة جبلة في ريف اللاذقية. كما أفادت شبكة شام الإخبارية بأن ريف سلمى تم قصفه براجمات الصواريخ من قبل قوات النظام.

إلى ذلك، لم يغب القصف العشوائي عن القرى والمناطق في حماة، حيث أفادت شبكة "شام" بأن بلدة كفرزيتا والمناطق المحيطة بها شهدت سقوط عدد من قذائف الهاون من قبل قوات النظام. كما تعرضت قرية الحويجة في ريف حماة لقصف صاروخي عنيف أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.