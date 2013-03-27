الخطيب: رفضُ مساعدة المعارضة بصواريخ باتريوت يفيد الأسد

أعلن رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، الأربعاء، أن رفض القوى العالمية دعوته الأطلسي لدعم المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال البلاد باستخدام صواريخ باتريوت، يبعث برسالة للرئيس بشار الأسد مفادها أنه يستطيع أن يفعل ما يحلو له.

وأضاف أنه لن يعدِل عن استقالته من رئاسة الائتلاف الوطني السوري المعارض، لكنه سيواصل ممارسة مهام منصبه في الوقت الحالي.

إلى ذلك، قال الخطيب إنه فوجئ أمس بتعليق البيت الأبيض الذي جاء فيه أنه لا يمكن زيادة مدى صواريخ باتريوت لحماية الشعب السوري. ولدى سؤاله عن استقالته من رئاسة الائتلاف قال إنه قدّم استقالته ولم يسحبها لكنه سيواصل مهام منصبه لحين اجتماع اللجنة العامة.

وكان الخطيب قد صرّح بأن الدافع وراء استقالته هو عزوف الغرب عن زيادة الدعم للمعارضة.

وفي المقابل، أكد حلف شمال الأطلسي أمس أنه لا يعتزم التدخل عسكرياً في سوريا، بعدما قال الخطيب إنه طلب من الولايات المتحدة استخدام صواريخ باتريوت لحماية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من القوات الجوية التابعة للأسد.