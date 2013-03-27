عنان: فات أوان "التدخل العسكري" في سوريا

أكد كوفي عنان، المبعوث السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، أنه فات أوان التدخل العسكري، وأن تسليح معارضي الرئيس بشار الأسد لن ينهي الأزمة المستمرة منذ عامين.

يُذكر أن عنان تخلّى في أغسطس/آب الماضي عن المهمة الموكلة إليه، ملقياً باللائمة على الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي في عرقلة جهوده. ودعا في حديث ألقاه في معهد الخريجين في جنيف الليلة الماضية إلى حلّ سياسي يستند إلى اتفاق توصلت إليه القوى العالمية في جنيف في يونيو/حزيران الماضي.

وقال: "لا أرى تدخلاً عسكرياً في سوريا. تركنا الأمر حتى فات أوانه. لستُ متأكداً من أن ذلك لن يحدث مزيداً من الضرر."

كما أوضح أنه غير واثق من أن المزيد من عسكرة الصراع، هو الطريقة المثلى لمساعدة الشعب السوري، وأضاف قائلاً: "الشعب ينتظر توقف القتل، ونجد أناساً بعيدين عن سوريا هم الحريصون جداً على حمل السلاح". وتابع "أرى أنه ينبغي بما أن الوقت قد فات أن نجد سبيلاً لسكب الماء على النار لا تأجيجها."

وكانت فرنسا وبريطانيا قد حثتا الاتحاد الأوروبي على تخفيف حظر على السلاح يفرضه الاتحاد على سوريا، بحيث يتسنى للمعارضة الحصول على مزيد من الأسلحة.

أما عن انقسام القوى العالمية فقال عنان: "بمجرد أن نتحدث عن حكومة انتقالية لها صلاحيات تنفيذية كاملة فإن هذا يعني أن الحكومة الحالية في طريقها للزوال، وأننا سنعمل من أجل التغيير. لكنهم لم يفعلوا هذا. لقد خرجوا من جنيف وبدأوا العراك من جديد".