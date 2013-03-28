احتراق طائرة شحن إيرانية في مطار دمشق الدولي

أفادت شبكة "سانا" الثورة بأن الجيش الحر استهدف طائرة شحن سلاح إيرانية لدى وصولها إلى مطار دمشق الدولي ما أدى إلى انفجارها واندلاع النيران فيها.

إلى ذلك أكدت "سانا" انفجار الذخيرة بداخل الطائرة وارتطامها بطائرات سفر متوقفة في المطار واحتراقها أيضاً، مشيرة إلى أن الحادث تسبب بحرائق ضخمة وانفجارات متتالية وصلت إلى صالة الاستقبال في المطار، وأعلنت حالة الإنذار من أعلى الدرجات وتم حجز الموظفين وإبعادهم عن المكان، وفق ناشطين.

وفي تطور لاحق، ذكرت شبكة "سانا" أن النظام السوري قام بتحويل هبوط الطائرات من مطار دمشق إلى مطار آخر احتياطي في السويداء.

وإلى ذلك، أفادت عن قيام الجيش السوري الحر بقصف المدينة الرياضية في درعا براجمات الصواريخ.



ومن جهة أخرى، أشار المركز الإعلامي إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في قصف عنيف من قوات الأسد على حي الحجر الأسود بدمشق. في حين بلغت حصيلة القتلى في سوريا أمس 118 شخصاً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وسقط العدد الأكبر بينهم في دمشق حيث قُصف حي الحجر الأسود جنوب العاصمة، في وقت دوى انفجار في حي الميدان نتج عن عبوة ناسفة وُضعت بالقرب من المخفر مع الحديث عن تكسير قوات النظام السيارات في المنطقة.

إلى ذلك، جدد الثوار اتهامهم لقوات النظام باستخدام غازات سامة في قصف مناطق في ريف دمشق، ومع إعلان الجيش الحر سيطرته على كراج القابون وتمكنه من قصف الدبابات والشرطة في تلك المنطقة. وردت قوات النظام على ذلك بتصعيد العملية العسكرية وقصفت القابون وجوبر بالمدفعية الثقيلة، حسب ما ورد من شبكة شام الإخبارية.

