اعتقال جندي أميركي سابق لقتاله في صفوف "النصرة" بسوريا

أعلنت وزارة العدل الأميركية مساء الخميس أن جندياً سابقاً في الجيش الأميركي اعتقل بتهمة التآمر، بعدما قاتل في صفوف جبهة "النصرة"، التنظيم الإسلامي المتشدد المعادي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان أوردت فيه مقتطفات من القرار الاتهامي لمكتب التحقيقات الفيدرالية أن المواطن الأميركي إريك هارون (30 عاما)، الذي خدم في صفوف الجيش الأميركي لمدة ثلاث سنوات قبل أن يصاب بجروح في 2003، اعتقل الأربعاء في مطار واشنطن- داليس لدى عودته من سوريا.

وأضاف البيان أنه إثر التحقيق معه اعترف الجندي السابق بارتباطه بمقاتلي جبهة "النصرة"، التي تؤكد الولايات المتحدة أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، وبأنه شارك معهم في تدريبات عسكرية، كما أقر بأنه نقل بندقية كلاشنيكوف بقصد استخدامها في قتال القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وأقر أيضاً بأنه أطلق النار مرة واحدة على الأقل من قاذفة صواريخ مضادة للدروع، كما جاء في الوثيقة نفسها.

وخلال وجوده في سوريا أدلى المتهم بتعليقات معادية للصهيونية وظهر على ما يبدو في أشرطة فيديو قال فيها إنه يشارك في العمل المسلح إلى جانب مقاتلي المعارضة ضد النظام السوري، بحسب ما نقل عنه البيان.

وأوضح المدعي العام في ألكسندريا (فيرجينيا، شرق) نيل ماكبرايد أن هارون يواجه عقوبة السجن المؤبد إذا ما أدين بالتآمر لاستخدام سلاح دمار شامل بالاشتراك مع منظمة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.



