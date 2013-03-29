الجيش الحر يعلن سيطرته الكاملة على داعل في ريف درعا

أفاد المركز الإعلامي السوري تمكن الجيش الحر من السيطرة على مدينة داعل في ريف درعا بشكل كامل، وأضاف المركز أن الجيش الحر نفذ خطة محكمة خلال سيطرته على مدينة داعل، حيث بدأ بالسيطرة على ثلاثة حواجز كبرى لجيش النظام في المدينة، هي حاجز الدوار الكبير وحاجز الدوار الجنوبي وحاجز العميد أو الحاجز الشمالي.

واستخدم الجيش الحر خلال الهجوم مختلف الأسلحة التي بحوزته وخاض معارك شرسة قتل خلالها العديد من جنود النظام وأسر آخرين، وتعد هذه الحواجز محورية إذ تفصل مدن حوران عن بعضها، وبالتالي فإن الجيش الحر أصبح يسيطر على منطقة واسعة امتدت مع القطاع الغربي والقطاع الشرقي الممتد حول اللواء 38.

وبسيطرة الجيش الحر أصبح الطريق مفتوحاً إلى درعا ودرعا البلد بحسب المركز الإعلامي السوري.