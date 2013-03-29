الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض منطقة حظر جوي بسوريا

أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس إمكانية فرض منطقة حظر جوي في سوريا، وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، فكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تدرس كافة الخيارات من أجل مساندة التسوية السلمية للنزاع في سوريا وما مدى إمكانية هذه الإجراءات من إنقاذ حياة الناس.

وكان الأميرال جيمس ستافريديس، قائد القوات الأميركية في أوروبا أعلن في وقت سابق أن بلدان الناتو، يعدون خطة للعمليات العسكرية لوقف النزاع الدموي في سوريا المستمر منذ سنتين.

وأضاف أن عدداً من بلدان الناتو تدرس إمكانية التدخل العسكري بهدف إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، وتقديم الدعم للمعارضة ومن بينها استخدام الطيران لفرض منطقة حظر جوي في سوريا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أندرس فوج راسموسن أعلن أن الحلف لا يخطط لتدخل عسكري في سوريا لإنهاء النزاع المسلح في البلاد، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي للملف السوري.

ميدانياً، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمقتل 32 شخصاً معظمهم في دمشق وريفها وبينهم 15 قضوا تحت التعذيب، فيما أفادت شبكة شام الإخبارية بقيام قوات النظام بقصف أحياء القابون وجوبر وأحياء دمشق الجنوبية بالمدفعية الثقيلة والدبابات.

وفي ريف دمشق، تجدد القصف من الطيران الحربي على عدة مناطق في الغوطة الشرقية تزامناً مع اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الحر وجيش النظام في درايا.

أما في حلب، فقد قامت قوات النظام بقصف حي مساكن هنانو بالطيران الحربي، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في محيط الشيخ مقصود في حلب.

وفي درعا، تجدد القصف العنيف على مدينة طفس بالمدفعية الثقيلة، ومؤخراً قامت قوات النظام بقصف قرية دروين بواسطة قذائف الهاون في اللاذقية.



