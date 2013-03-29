طيران الأسد يقصف مسجدين مخلفاً عشرات القتلى والجرحى

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الطيران السوري، أغار على مسجدين بريف دمشق أثناء وقت الصلاة، اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح. كما أفادت الشبكة بأن طيران الأسد قصف بلدة حريتان بمحافظة حلب بالبراميل المتفجرة.

ومن ناحية أخرى، قامت قوات النظام بإسقاط صاروخ سكود على بلدة حريتان أيضاً، مخلفاً عدداً كبيراً من القتلى ودماراً يقارب الخمسين منزلاً، وفق المركز الإعلامي.

هذا ووثقت الشبكة السورية مقتل ستة وسبعين شخصاً بنيران قوات النظام اليوم، معظمهم في دمشق وريفها.

وفي السياق ذاته، أفادت لجان التنسيق المحلية بإسقاط طائرة حربية كانت تقصف قرية سرجة بإدلب. وقال المجلس العسكري لدمشق وريفها إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الحر وقوات النظام في السيدة زينب بدمشق.

وفي الاتجاه ذاته، كشفت "سانا الثورة"، بأن الجيش الحر استهدف مطار دمشق الدولي بأكثر من 12 صاروخاً.