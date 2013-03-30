النظام السوري يؤكد الدفاع عن العاصمة حتى "الرمق الأخير"

كثف الجيش الحر من حدة هجومه على العاصمة السورية دمشق، حيث استهدف أحياءً جديدة وطرقا رئيسية واضطر النظام للاعتراف والتعهد بالصمود حتى اللحظة الأخيرة وذلك على لسان وزير الإعلام.

تزامناً مع ذلك، أعلن الجيش الحر أنه نجح بعزل درعا بعد أن تمكن من السيطرة على حواجز للنظام على الطريق الدولي الذي يبعد نحو الساعة عن العاصمة.



وأمس الجمعة، أطلقت كتيبة المهام الخاصة التابعة للمجلس العسكري الثوري لدمشق وريفها 12 صاروخا استهدفت مطار دمشق الدولي، وقالت إنه يأتي رداً على استخدامه من قوات الأسد للأعمال العسكرية اللوجستية.



ومن ناحية أخرى أفادت شبكة شام الإخبارية بأن اشتباكات دارت بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط المطار، ومناطق عدة في ريف العاصمة كداريا وببيلا والعتيبة والقلمون وعدرا والذيابية ووادي بردى.



هذا وبث المكتب الإعلامي للمجلس العسكري صوراً تظهر سيطرة الجيش الحر على كراج البولمان في قلب العاصمة بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد.



