سوري بالكويت يعرض مكافأة لاعتقال مراسلي "العربية"

عرض رجل أعمال سوري اسمه فهيم صقر، وهو مغترب يقيم في الكويت مكافأة وقيمتها 10 ملايين ليرة سورية (أي حوالي 95 ألف دولار أمريكي) لكل من يلقي القبض على أحد مراسلي قناتي "العربية" و"الجزيرة".

وجاء هذا العرض من خلال اتصال هاتفي على أحد برامج الفضائية السورية التي كانت في لقاء مع أحد مراسليها.

وقال رجل الأعمال السوري، فهيم، في اتصاله مع الفضائية السورية، إن المؤسسة الإعلامية كالمؤسسة العسكرية وأشد، ولكن إعلامهم كاذب وإعلامنا صادق، في إشارة إلى صدق الإعلام السوري الرسمي.

ثم قام بعرض المكافأة قائلاً: "أعلن مبادرة مني، عبر الفضائية السورية، على الإخوة المواطنين، بأن أي شخص يعتقل أحد مراسلي العربية أو الجزيرة، سوف يحصل على 10 ملايين ليرة سورية".

وذكر أن "هؤلاء المراسلين يضللون الشعب السوري داخلياً وخارجياً".

ويذكر أنه تم كشف العديد من الفبركات التي قام بها القائمون على الإعلام السوري لتضليل الرأي العام، كما أن الليرة السورية تعاني من انحدار شديد في قيمتها الشرائية.

هذا، ولم يتسن لـ"العربية" التأكد من شخصية رجل الأعمال السوري، ولم تتوافر معلومات حول ما إذا كان يقيم داخل الكويت أو خارجها، وقد بدا من الفيديو التحريض الواضح الذي قام به المذكور ضد مراسلي القنوات الإخبارية.