سانا الثورة: اعتقال عناصر من حزب الله اللبناني بريف دمشق

قالت شبكة سانا الثورة في ريف دمشق إن الجيش الحر في السيدة زينب اعتقل عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قائد في لواء العبّاس.

وأفاد المركز الإعلامي السوري بقصف مدفعي وصاروخي عنيف على مدينة الحجر الأسود بدمشق، فيما أفادت تنسيقية خربة غزالة في ريف درعا بأن قوات النظام قصفت البلدة بكثافة من اللواء اثنين وخمسين.



ومن جانبه، أعلن الجيش السوري الحر عن انتشار علني وغير مسبوق في قلب دمشق لعناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن تحركات قوات النظام السوري تنذر بعملية كبيرة في العاصمة.

وتحدث فهد المصري الناطق الإعلامي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل عن انتشار كثيف وعلني لعناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني في قلب دمشق بشكل خاص.

وعلى صعيد آخر أمّن الجيش الحر انشقاق عشرةِ عناصر من اللواء اثنين وخمسين بالحريك بريف درعا.