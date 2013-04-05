النظام السوري يستعين بمقاتلين أجانب للدفاع عن دمشق

أظهرت صور حصلت عليها "العربية" انتشار مقاتلين أجانب في دمشق من لواء "أبو الفضل العباس"، ومعظم هؤلاء المقاتلين أتوا من العراق ولبنان وإيران وهدفهم كما يقولون حماية العتبات المقدسة للشيعة في سوريا بينما تتهمهم المعارضة بالمشاركة بشكل مباشر في المعارك الجارية في دمشق.

ولواء أبو الفضل العباس هو أشهر من نار على علم في العاصمة السورية دمشق واليد الضاربة لنظام الأسد، حيث يضم عراقيين ولبنانيين وباكستانيين وأفغان.

ويتخذ هذا اللواء من حي السيدة زينب مقرا له بينما تنتشر كتائبه الـ 12 في الحجر الأسود والقابون.

وفي جوبر أظهرت صور مسربة انتشار عناصر اللواء تحت راية جيش النظام السوري.

وتشكل اللواء مع تصاعد المعارك حول العاصمة قبل أشهر، حيث يخوض معاركه الرئيسية حول مرقد السيدة زينب جنوب دمشق.

ويأتي تزايد ظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف جيش النظام بعد الدعوة العلنية التي أطلقها مفتي الدولة أحمد حسون حين اعتبر الدفاع عن النظام فرض عين على كل مسلم لتجد هذه الدعوة على ما يبدو آذاناً صاغية معززة ببعد الشام المذهبي.