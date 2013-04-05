فشل في تحديد مهام "مفتشي الكيماوي" في سوريا

لم تتوصل الأمم المتحدة والنظام السوري بعد إلى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم طرفي الصراع بأن مثل هذه الأسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في خان العسل والعتيبة وحمص .

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنها ستحقق في مزاعم الحكومة السورية بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم على مدينة حلب شمال البلاد، فيما تتهم المعارضة النظام باستخدام الكيماوي في مناطق أخرى.

وأكدت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن أنه لا يوجد أي اتفاق بشأن الأسلحة الكيماوية ولن يتم نشر المفتشين الى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى.