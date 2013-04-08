مئات التجمعات والشخصيات السورية تطالب بتوسيع الائتلاف

اشتد وطيس الخلاف بين المعارضين السوريين، حيث رفض قطاع كبير تعيين غسان هيتو رئيساً للحكومة، متهمين الائتلاف بأنه دبر تعيينه. وأشار المعارضون إلى أن كونه يحمل جنسية أميركية ولم يعرفه أحد في الثورة التي تستعر منذ عامين، سببان لرفض تعيينه والإصرار على اختيار شخصية سورية معروفة في هذه الظروف الصعبة.

وآخر بيان وقعه مئات من النشطاء والمثقفين والفنانين السوريين، ووقعته أيضاً تجمعات ثورية يطالبون بتوسيع الائتلاف ليضم بقية القوى المدنية والثوار، وتزامن صدور البيان مع عجز هيتو رئيس الحكومة السورية المؤقتة الذي عينه الائتلاف عن تشكيل حكومته حتى الآن.

وجاء في البيان أنه يطالب بفتح باب توسيع الائتلاف ليضم كل أطياف المجتمع من كل التيارات والأحزاب. وطالب أن يضمن تمثيلاً لشباب الثورة ورفض هيمنة اللون الواحد على القرار السوري.

وطالب البيان بأن تكون قرارات الحكومة والائتلاف وطنية غير مرتبطة بأي أجندة خارجية. وطالب الموقعون ترك شكل الدولة ونوعها يُصنع ضمن الدستور وصناديق الاقتراع بعد سقوط النظام.

"معاً لتوسيع تشكيلة الائتلاف"



وجاء البيان الذي حمل عنوان "معاً لتوسيع تشكيلة الائتلاف" ليضم التيار المدني وقوى ثوار الشارع السوري "إن الهيمنة الواضحة بصبغة واحدة مكوَّنة من لونين صارا معلنين على جسد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة غير مقبول على الإطلاق. هناك المكوّن الأساس للثورة وهو غالبية الشباب الذين خرجوا منذ البداية وهم لا ينتمون إلى أي تيار سياسي أو تجمع، إنما هم ينتمون إلى الشارع السوري الذي قدم حتى الآن 100 ألف شهيد".



وأضاف البيان إنه لا بد من فتح باب توسيع الائتلاف ليضم كل أطياف المجتمع والشارع السوري، من كل التيارات والتجمعات والأحزاب، وأن نضمن تمثيلاً لشباب الثورة ضمن الائتلاف ليكون صمّام الأمان لتجنب هيمنة اللون الواحد على القرار السوري، والأهم أن يكون القرار المأخوذ من كل الأطياف الأخرى قراراً وطنياً خالصاً غير مرتبط بأي أجندة عربية أو غربية، ولنترك شكل الدولة ونوعها يُصنع ضمن الدستور وصناديق الاقتراع بعد سقوط النظام.



الموقعون:

التجمعات:

01- كتيبة الشهيد عمر طارق ياسين (تجمع)

02- الحوار المدني الديمقراطي - مدى (تجمع)

03- ثوار الحفة الأحرار (تجمع)

04- سوريا الدولة المدنية الديمقراطية (الدين لله والوطن للجميع ) (تجمع)

05- حركة شباب سوريا المستقبل (تجمع)

06- تجمع تنسيقيات الثورة في دمشق وريفها (تجمع)

07- تنسيقية شباب الثورة السورية دير الزور (تجمع)

08- الناشطون في (الأخبار العاجلة لجميع المناطق السورية) (تجمع)

09- الناشطون في (تجمع تنسيقيات دمشق وريفها) (تجمع)

10- الناشطون في (تنسيقية حي الزاهرة في دمشق) (تجمع)

11- الناشطون في (تنسيقية كفربطنا بريف دمشق) (تجمع)

12- الناشطون في (تنسيقية بلدة شبعا الغوطة الشرقية) (طريق مطار دمشق) (تجمع)

13- الناشطون في (أحرار نهر عيشة) (تجمع)

14- الناشطون في (تنسيقية المقيلبية - أحرار ريف دمشق) تجمع

15- الناشطون في (المجلس المحلي لبلدة المقيلبية في ريف دمشق) (تجمع)

16- الناشطون في (تنسيقية الثورة السورية في جديدة عرطوز - البلد والفضل) (تجمع)

17- الناشطون في (المجلس المحلي لبلدة جديدة عرطوز) (تجمع)

18- الناشطون في (تنسيقية الثورة السورية في دمشق القديمة)

19- الناشطون في (تنسيقية الثورة السورية في حران العواميد)

20- الناشطون في (المجلس المحلي حران العواميد)

21- الناشطون في (تجمع شباب ثورة الياسمين)

22- الناشطون في (رابطة الصحفيات السوريات) تجمع مدني غير ربحي

23- الناشطون في (تجمع أحرار المليحة في ريف دمشق (Gathering of Ahrar MlehaDamascus Suburbs)

24- الناشطون في (لافتات مدينة يبرود)

25- الناشطون في (حركة سوى الشبابية) (تجمع)

26- الناشطون في (تجمع أحرار السويداء)

27- كتيبة الشهيد قصي الغرب هي إحدى الكتائب المحاصرة لمطار دير الزور.

28- الناشطون في (تنسيقية ثوار الكرامة – الرقة)

29- الناشطون في (المركز الإعلامي السوري في القلمون)

30- الناشطون في (تنسيقية يعفور والصبورة في ريف دمشق)

31- الناشطون في (الصفحة الشركسية لدعم الثورة السورية)

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الأشخاص:

1- جلال الطويل

2- حسام العاصي الجربا

3- فضيلة الشامي

4- خالد الأفندي

5- نور مراد

6- كفاح مطر

7- لمى العيسمي

8- هاني الملاذي

9- علاء طرقجي

10- هيثم الدقاق

11- عبد العزيز الحجو

12- لويز عبد الكريم

13- بسام البني

14- فادي زيدان

15- عزة الحرة

16- علاء الدين قطرميز

17- حميد خطيب

18- يزن الصفدي

19- محمود الشرع

20- فرح حويجة

21- غيث بهلوان

22- إياس مقداد

23- عاصم حمشو

24- صهيب الحمصي

25- وفا الشرع

26- كمال الطويل

27- نوار كيسو

28- أحمد منصور

29- راهيم حساوي

30- رنا الأخرس

31- فؤاد حميرة

32- طارق ملص

33- طلال الشريف

34- محمود الطويل

35- مضر سعد الدين

36- ديلير عثمان

37- إيمان الحجار

38- ماهر حوى

39- سيمون عبد النور

40- عمار عقول

41- ندى الحمصي

42- نضال كورية

43- ياسمين الشامي

44- رامي هدلي

45- محمود خطيب

46- سامر الحمصي

47- عيسى ادريس

48- خالد فهد

49- لؤي الخميس

50- عدنان فاروق الثمان

51- عبد الرحمن أمور

52- قصي بيرقدار

53- علي الحسن

54- سعد الدين برهان

55- دانية عوبر

56- هشام المدني

57- أسامة باكير

58- محمد مودي

59- حسين العبد الله

60- إياد شربجي

61- عبد الحكيم قطيفان

62- رولا ذبيان

63- سامر الحلقي

64- وسام الجزائري

65- علي عيد

66- أحمد الزعبي

67- منذر الزعبي

68- شادي الحاج قدور

69- علا الطويل

70- رلى الكيال

71- خلدون العثمان

72- فاطمة عربي كاتبي

73- سالم الشيخ محمد

74- محمد عمر الصابوني

75- مازن البلخي

76- محمد الغزاوي

78- رامي الجلبي

79- علي العيد

80- زهير الفقير

81- سميح شقير

82- فادي الداهوك

83- ياسر خنجر

84- مصطفى المصري

85- شفيع بدر الدين

86- رندي الحلبي

87- عمر الأحمر

88- رامي مغاربة

89- مهند قسومة

90- رامي لطفي

91- رغده الخطيب

92- رهام درويش

93- زياد عثمان

94- لؤي الجوابرة

95- هشام شوكت

96- روني زنكي

97- كميل الطويل

98- عمر أبو رسلان

99- إبراهيم شاهين

100- إلهام يوسف

101- خلدون صيموعة

102- نبيل أبو هندة

103- علا طيبا

104- عمرو الحسيني

105- سامر نيل

106- يحيى المدني

107- خالد ضبعان

108- محمد حسين

109- عرة محمد

110- سلوى الشامي

111- أحمد مكسور

112- نبيل الدمشقي

113- خالد البليلي

114- نعيم هيلانة

115- ربا سركيس

116- يارا صبري

117- ناظم بدر الدين

118- مي سكاف

119- محمد سينو

120- لنا الدندشي

121- كمال جمال بك

122- وجيه البارودي

123- عتاب الزعبي

124- أنكيدو عمسيح

125- خاطر ضوا

126- محمد الخطيب

127- وائل النجار

128- فارس حلو

129- أيهم غزالي

130- محمد الحاج حمد

131- أيهم جمعة

132- محمد علاء خير الله

134- مازن الناطور

135- محمد عبدالله الموسى

136- رامي العاشق

137- محمد الطويل

138- حباب الحمو

139- غياث المدهون

140- معتصم العفلق

141- محمد إيبو

142- جمال جمال بك

143- فادي كلش

144- عمار الأغبر

145- مصطفى سعيد

146- عمرو علي

147- مهند سمان

148- معاوية صناديقي

149- رضا مردم بيك

150- فواز المسلم

151- محمد عدي الأتاسي

152- شيرين حاتم

153- أحمد قابيل

154- ديلاور سليمان

155- يدن دراجي

156- أحمد خليل

157- بسام قطيفان

158- عمر الكرش

159- غسان المقداد

160- عروه مطر

161- المعتصم بالله الكيلاني

162- نريمان جمال بك

163- لينا الحراكي

164- بسام بلان

165- محمد عبد اللطيف

167- مسعود يونس

168- أديب كرامي

169- كرم محمد سيف الدين قرنفل

170- عبد الرحمن مطر .

171- دعاء مهدي

172- يزن الطويل

173- محمد عطايا

174- عبدالرحمن مطر

175- رضوان مصطفى

176- موفق إسماعيل

177- أمينة الشاقي

178- عاصم الشبلاق

179- عمار نجيب

180- أحمد الميداني

181- لؤي حاج بكري

182- عبدالعزيز محمد

183- مهند الفياض

184- منصور المنصور

185- مهند إسماعيل الفياض

186- نرمين عزت

187- عمار جسري

188- سالي عمر

189- محمود حنا

190- جميلة النجار

191- أسعد سيّو

192- رغد هيثم

193- رمزي شقير

194- نعيمة درويش

195- ميرڤان محمد هلة

196- وائل محمد

197- عارف الكريز

198- حميد الطالب

199- محمد لطف

200- طاهر نقشبندي

201- هزاع محمد التركاوي

202- بسام إبراهيم

203- عبد القادر شواخ البورسان

204- هلا الشماس

205- سالم الشيخ محمد

206- عادل شخيص

207- محمد عمر شميس

208- رضوان الدركزللي

209- نضال وديع حداد

210- مالك نعمه عوكان

211- عدنان سعيد السليمان

212- معتصم البواب

213- عبد السلام هنداوي

214- فراس سعد

215- بسام إبراهيم

216- ريما فليحان

217- رنا بكداش

218- منى علي البزال

219- روبال صقر

220- خالد سلمان

221- عبد الله اطوز

222- محمد جوهر

223- محمد جخيدم

224- عرورة عبد الرحيم

225- محمد قيصرون ميرزا

226- مهند جمو

227- منال جزائرلي

228- توفيق الحلاق

229- رفاه البزري

230- رجاء شعبان

231- عبدالله رشيد العفنان

232- دعد ماماري

233- رجاء شعبان

234- سالي الذهبي

235- ردين الحديد

236- مانع الزيدان الجربا

237- جانتي قابلو

238- مائن السليم

239- ريتا النجم

240- أحمد ملص

241- محمد ملص

242- حمزة الزعبي

243- طلال افيوني

244- عبدالباقي حسيني

245- عبد القادر عبد الجليل خطيب

246- جورج حداد

247- ركان ابو راس

248- حسام حدّاد

249- عماد الزغيُر

250- لمى سعد الدين

251- سعيد بكور

252- احمد صبح

253- محمد ركاض

254- أسامة حجازي

255- أحمد قاسم

256- أنس عرنوس

257- سلمان محمود عماشه

258- عبد الرحمن دواس

259- نزير ريحاني

260- اياد كيالي

261- مهران عيون

262- شيار خليل

263- ماهر عنجاري

264- علا ملص

265- فراس العداي

266- عواطف الخضور

267- عبدالله رشيد العفنان

268- جوني جورج

269- عائشة ابراهيم

269- ﺭﺯﻭﻕ ﻗﺮﻳﺎﻗﺲ

270- انور جمعة عبد الغفور

271- محمد نور أنور الشربجي

272- ايمن غوجل

273- حنين رياض

274- محمد محمد سعيد دلول

275- افتيم عبيد

276- محمد ماهر المصري

277- كمال الدين تباب

278- حسان عبد الرحمن

279- فايز الشلال

280- قصي الشويخ

281- وهاد الحاج يحيى

282- رندا البارودي

283- حسن مغاربة

284- سلام حجاز

285- رأفت نموز

286- احمد الخطيب

287- بشير هديب

288- عزيز أسعد

289- إياد صوان

290- أحمد عبد الحميد أبو لبن

291- رندة البارودي

292- وليد الدالاتي

293- ملهم الرفاعي

294- محمد جبر

295- لمى هدبة

296- بشير هديب

297- ابتسام مطر

298- عبد الناصر حلاق

299- سوسن عدنان احمد

300- ليندا طالب

301- أمير أمير

302- أبو عمر القابوني ( ناشط)

303- معن أبو النور

304- ساقي سوري

305- راضي الحراني

306- نوار اللكود

307- صفوان دخيل

308- زاريا زردشت

309- دعد عويشق

310- محمد خير الشكر

311- عبد الحكيم المسموم

312- فراس فياض

313- ياسر الغربي

314- سلافة عويشق

315- لانا اللبابيدي

316- رامي حمزة

317- إبراهيم فرح

318- نضال التوبة

319- ثابت عزّاوي

320- محمد الاحمد

321- حازم صيموعة

322- مي البارودي

323- محمد القيم

324- عبد الجليل طوبجي

325- أميمة أحمد

326- احمد سعد

327- عماد حمران

328- هائل الحسين

329- مازن جباعي

330- سلطان الصفدي

331- عبد الوهاب الرفاعي

332- محمدالزعبي

333- مضر عبيد دبوس

334- معتز قطرب

335- أميرة اليوسف

336- منير وليد البرازي

337- أحمد موسى

338- روبال صقر

339- يزن قطيش

340- حسام الحميد

341- أكرم عبود

342- لبنى الشعار

343- عبد الوهاب الرفاعي

344- كفاح مطر

345- نوار بلبل

346- فرحان مطر

347- ضرار الخطاب

348- فواز الجبر

349- بثينة حمشو

350- الشيخ أبو ماجد الغامقي

351- كريم الشامي

352- كمال وهب

353- قصي الفحام

354- علي الطويل

355- ياسر الهنيدي

356- أحمد الطير

357- أيمن جعنامي

358- عربي بقدونس

359- وفاء عثمان

360- أحمد بقدونس

361- كرم فريز البعيني

362- علاء الحلبي

364- عبد الوهاب دغمش

365- عبد الله بقدونس

375- سوزان اورفلي البارودي

376- زاهر الشامي

378- رشا علي

379- عبد السلام فريج

380- دانة بقدونس

381- لما عرابي

382- مالك كولكو

384- سوزي علوش

385- علي رؤوف

386- عبد الهادي ذيب الحجو

387- براء الخيمي

389- أنس راغب

390- ليلى عوض

391- مصطفى علّوش

392- محمد عابدة

393- تيماء قاسم

394- كنان موسى

395- يامن مراد

396- هبه بارودي

397- محمد عرودكي

398- بكري ناعورة

399- سامي هروش

400- جيهان العطار

401- مصطفى أمجد

402- طارق ابوزيد

403- نزيه مسعود

404- حيان الابراهيم

405- قاسم الحريري

406- يثينة شومان

407- أيهم جاعوني

408- فادي شيخاني