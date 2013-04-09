سوريا ترفض مهمة التحقيق الأممية حول استخدام أسلحة كيماوية

رفض النظام السوري مهمة التحقيق التي قررتها الأمم المتحدة حول استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، كما حددها الأمين العام للأمم المتحدة لجهة انتشار المحققين على كل الأراضي السورية.

وكان بان كي مون دعا نظام الأسد إلى التحلي بالمرونة والموافقة على إرسال فريق تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيماوية.

وقال بان كي مون: "نحن بانتظار الضوء الأخضر من الحكومة السورية لقدوم فريق الخبراء الدوليين وإجراء عملية تحقيق كاملة والوقوف على استخدام الأسلحة الكيماوية، وهذا الأمر يعود بالضرر على الشعب السوري الذي عانى كثيراً لفترة طويلة".