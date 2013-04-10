هيغ: سوريا أصبحت أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي

أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي ينهي الأزمة السورية، واصفاً الوضع في سوريا بأكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وعشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني في لندن اليوم الأربعاء، دعا هيغ إلى تحرك دولي فاعل لمعالجة الأزمة السورية، مؤكداً أن بلاده وفرنسا متفقتان على ضرورة التحرك لإنهاء العنف في سوريا رغم قلة الخيارات المتاحة، وفق تعبيره.

وأضاف هيغ أن زعماء في المعارضة منهم غسان هيتو وجورج صبرا سيحضرون الاجتماعات التي ستعقد قبل الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية مجموعة الثماني.

وقال: "سيتمكنون من مقابلة بعض وزراء خارجية مجموعة الثماني قبل انعقاد مجموعة الثماني بكامل الأعضاء وسأنضم لهم وأعقد بعض تلك الاجتماعات لبحث الاحتياجات الإنسانية العاجلة والحاجة الماسة لتحقيق انفراجة سياسية ودبلوماسية في سوريا".