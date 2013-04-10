106 قتلى في سوريا بينهم 6 أطفال قضوا جراء التعذيب

أفادت الشبكة السورية بأن حصيلة القتلى بنيرات قوات النظام ارتفعت اليوم إلى 106 معظمهم في دمشق وريفها، وذلك مع استمرار القصف على عدد من أحياء العاصمة خصوصا الجنوبية منها.

وقضى الضحايا جراء القصف أو برصاص قوات الأمن في حين فارق أربعة رجال وخمس سيدات وستة أطفال الحياة تحت التعذيب.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على مشارف مخيم اليرموك وشارع راما في العاصمة دمشق، مع قصف على المخيم بقذائف الهاون، وذكرت شبكة شام أن قوات النظام جددت قصفها الليلة على حي جوبر بدمشق.

كما اندلعت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط كتيبتيّ التسليح والنقل وسط قصف عنيف على بصر الحرير بريف درعا.