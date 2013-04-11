" رايتس ووتش" تطالب العالم بمنع وصول الأسلحة لنظام الأسد

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السوري بوقف استخدام الطيران الحربي في قصف المدنيين، مؤكدة أن هذا الأمر يندرج تحت جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة في تقرير تحت عنوان "الموت القادم من السماء" إن نظام الأسد قصف بالطائرات المخابز والمستشفيات وأهدافا مدنية أخرى.

وأكدت نقلا عن شبكة ناشطين أن الغارات الجوية قتلت أكثر من أربعة آلاف وثلاثمئة مدني في سوريا منذ يوليو/تموز من العام الماضي تاريخ بدء هجمات الطيران.

وتحدثت المنظمة أيضا عن استعمال ذخيرة ذات قدرة تدميرية كبيرة تدمر أحيانا عدة منازل في هجوم واحد.

وأضافت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك أن النظام السوري لجأ إلى استخدام القنابل العنقودية والصواريخ البالستية والقنابل الحارقة.

وأكدت على ضرورة وضع حد لأعمال العنف في سوريا.

ودعت هيومن رايتس ووتش جميع الحكومات والمؤسسات إلى وقف بيع وتزويد النظام السوري بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.