التلفزيون السوري يعتذر عن تكذيبه "فيديو" مقتل البوطي

أكد التلفزيون الرسمي السوري صحة شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت حول مقتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في انفجار بالعاصمة دمشق في مارس/آذار الماضي.

وقدم التلفزيون السوري اعتذارا عن الخطأ الذي وقع لدى التشكيك بشريط فيديو أظهر الشيخ البوطي وهو يقدم بمحاضرة داخل جامع الإيمان قبل أن يحصل انفجار يظهر بعده البوطي محاولا تركيز عمامته، ليقترب بعدها رجل من الشيخ ويتركه مدمى الوجه.

وكان التلفزيون الرسمي كذب هذا الشريط الذي تناقلته وسائل الإعلام معتبره مفبركا ومتاجرة بدم الشيخ القتيل.

وكان مجلس قيادة الثورة في دمشق نشر مقطع فيديو على الإنترنت قال إنه يظهر لحظة مقتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، حيث أظهر الفيديو الشيخ البوطي وهو يعدل عمامته بعد انفجار صغير وقع قرب منبره، ثم سارع شخص إليه، حاجباً الصورة عن الكاميرا التي كانت تصور الحلقة، وانصرف بسرعة مخلفاً الشيخ البوطي والدماء تسيل من رأسه.

وقد دفن الشيخ البوطي بجانب قبر صلاح الدين الأيوبي، المحاذي لقلعة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، وقد شيّعه جمع غفير من السوريين وسط إجراءات أمنية مشددة.