الجيش السوري الحر يدخل القامشلي للمرة الأولى

أعلن الجيش السوري الحر عن دخوله مدينة القامشلي في محافظة الحسكة لأول مرة، ووفق الصور التي بثها ناشطون على شبكة الإنترنت، استهدف الجيش الحر فوج المدفعية "طرطب" الموجود في المدينة ومطار القامشلي.

كما تحدثت شبكة "شام" عن انشقاقات في صفوف النظام السوري بمدينة القامشلي.

وفي حمص، أعلن الجيش الحر عن تصديه لما أسماه أوسع تدخل لمقاتلي حزب الله في القصير، وتحدث عن هجوم من قبل عناصر حزب الله وقوات النظام على حاجز التل في القصير في محاولة لاسترداد المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الحر.

وقالت شبكة "شام" إن الاشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام مستمرة في تل النبي مندو في مدينة القصير. وأضافت أن الجيش الحر سيطر على منطقة واسعة.