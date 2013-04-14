الجيش الحر يعلن عن تشكيل أول فرقة مشاة في دمشق وريفها

أعلن الجيش الحر عن تشكيل أول فرقة مشاة تابعة له في دمشق وريفها تضم ألوية مقاتلة متخصصة، جاء ذلك مع تطور القتال في محيط العاصمة السورية.

ويعتبر هذا الإعلان تطورا نوعيا للجيش الحر، فالفرقة تضم ألوية مقاتلة متخصصة من أبرز الكتائب والألوية التي تقاتل على الأرض، من بينها لواء جعفر الطيار ولواء ركن الدين ولواء درع الغوطة ولواء شهداء الغوطة ولواء درع الإسلام ويشرف عليها ضباط مختصون.

وتنتشر هذه الفرقة بمقاتليها الذين يقدر عددهم بنحو 5 آلاف مقاتل في جوبر وحرستا وعربين والمتحلق الجنوبي، وتأمل في أن يمتد انتشارها في الأيام و الأسابيع القادمة ليصل إلى معظم بلدات وقرى ريف دمشق، وصولاً لدمشق العاصمة.

ويقول الجيش الحر إن الفرقة الأولى مشاة تضم: لواء للدفاع الجوي ولواء للهاون والتصنيع الحربي وكتيبة قناصين وكتائب للمداهمات والقوات الخاصة تمتلك مضادات للدروع بكميات كبيرة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم الصفوف وتوحيد الجهود من قبل الجيش الحر الذي كان وحّد فصائله المختلفة ضمن قيادة جديدة هي هيئة الأركان وعيّن قادة للمناطق الرئيسية في سوريا أمام تزايد المجموعات المقاتلة على الأرض السورية.