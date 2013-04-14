الحلول المناسبة لنهاية الأسد وإيران

لاشك أنّ الحرب في سوريا وصلت إلى مرحلة خطيرة للغاية وتتضاعف أعمال العنف من كلا الطرفين في الصراع، ولكن العنف المستخدم من قبل النظام السوري لا يُقاس بردة فعل المعارضة المسلحة وبطش النظام ميدانياً أعنف وأشد نتيجة لتمكّنه من حيازة الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والصواريخ والطائرات والقنابل العنقودية وغيرها.. التي طالما استخدمها الأسد ضد أبناء شعبه.. فالحل الأمني الذي اعتمده نظام الأسد الأب والابن وصّل الامور في سوريا الى هذه المرحلة الخطيرة التي راح ضحيتها نحو 100 الف وتشرد حوالي ثلاثة ملايين مواطن سوري.

الولع الجنوني لبشار الاسد بالسلطة الموروثة جعل منه شخصاً لا يهمه اي شيء سواها لذا من أجل البقاء في هذه السلطة الموروثة لا يبالي حتى من تدمير سوريا بأكملها وقتل الآلاف وتشريد الملايين من أبناء هذا الشعب الاصيل صاحب الحضارة والتاريخ بغية البقاء في السلطة.

يعيش بشار بعيداً عن الواقع السوري في الأوهام والازدواجية خاصة عندما يتهم الآخرين بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون بلاده وهو يستنجد علناً بدول وعصابات لقتل أبناء شعبه. ألا يعتبر الدعم المالي والعسكري الإيراني والصيني والروسي لنظام الأسد ومشاركة ميلشيات حزب الله والمالكي وحرس الثوري الايراني في قتل السوريين تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لسوريا؟ أم أنّ هذا حلال على الأسد وحرام على غيره؟ وهل المساعدة الإنسانية التي تقدمها بعض الدول الخليجية للشعب السوري والمعارضة الشرعية تعتبر تدخلاً؟ من الذي حوّل المعارضة السلمية والمظاهرات التي انطلقت في درعا وحلب في أيامها الاولى الى صراع دموي غير الاسد وأدواته القمعية؟



الجميع يعرف أنّ بشار الأسد قبل أن يورث الحكم بعد وفاة والده كان يدرس الطب في بريطانيا وقبل أن يكون سياسياً محنكاً هو طبيب ولكن الأطباء عادة يؤدون القسم عند تخرّجهم في الجامعات وحصولهم على الشهادة الطب فيقسموا أن يكونوا حريصين على حياة البشر وأن يقوموا بكل ما يملكونه من إمكانية لخدمة الانسان، ولكن بشار لم يوفِ بعهده وقسمه في ما يختص بحماية الإنسان فكيف يستطيع مثل هذا الرجل أن يكون وفياً وملتزماً بصيانة كرامة الشعب السوري؟

وكيف يكون صاحب ضمير عندما يرى قتل الآلاف من الأطفال في سوريا؟ وهو لم يحّرك ساكناً بل أصبح يتفاخر ببطش قواته وشبيحته وأعوانه من الحرس الثوري وميلشيات حسن نصرالله؟ عندما يفقد الشخص ضميره الإنساني لا فرق بينه وبين جلاد يتلذذ بقتل البشر.



بشار الاسد ليس وحيداً في تحمل مسؤولية قتل الشعب السوري وعلى المجتمع الدولي عندما يرسل ملفه للمحكمة الجنائية أن يطالب بمحاسبة من ساندوه وساعدوه وشجّعوه على قتل السوريين وهم ايران والصين وروسيا وحزب الله وغيرهم من العصابات التي ساهمت وشاركت في قتل السوريين لولا الدعم العسكري من هؤلاء لانتهى نظام الأسد في الاشهر الأولى من الثورة.



ايران تريد الاسد لبسط نفوذها في العالم العربي والسيطرة على القرار السياسي في لبنان والعراق تريدوه حسب مزاعمها الى جنبها في صراعها مع اسرائيل. والصين تريد بقاء النظام السوري لأنّ حليفاتها في التجارة والسلاح وهما الروس وإيران يريدون بقاءه .

وموسكو متمسكة به لاستمرار وجودها في مياه البحر المتوسط عبر ميناء طرطوس. ولكن هل يمكن للعالم أن يقبل بإبادة وتدمير شعباً بأكمله من أجل التقاء هذه المصالح الضيقة؟ فأين ضمير العالم؟ وأين مواقف الانسانية وأين العالم العربي؟



العالم الغربي لم يتعاطَ بوضوح وشفافية في القضية السورية كما لم يواجه النظام السوري بموقف حازم وصارم وما قامت به الدول الغربية والاقليمية لم يكن كافياً على مستوى وحجم القضية وتضحيات الشعب السوري.

شخص مثل بشار الاسد الذي لا يبالي من قتل نحو مئة الف سوري من بينهم آلاف الاطفال والنساء لا يهمه أن يطرد من الجامعة العربية لأنّ بشار كان منزوياً دولياً منذ سنين وحاله حال كثير من الأنظمة الديكتاتورية مثل ايران وكوريا الشمالية. إذن هكذا أنظمة لا يهمها أن تكون منزوية لأنها أساساً لا تعير اي اهتمام لمصير وشؤون شعوبها بقدر ما تهتم ببقاءها في السلطة.

أما الخطأ الذي زاد الطين بلة هو فكرة تسليح المعارضة والمماطلة من قبل القوى الغربية حول هذا الموضوع تسليح المعارضة وعدم مراقبة الامور تؤدي الى مزيدٍ من العنف لأنّ النظام متفوق بالطائرات ولدبابات وكل الاسلحة الثقيلة وبالمقابل المعارضة لم تمتلك الخبرة العسكرية المناسبة، حيث إنّ البعض منهم لم يرَ السلاح بعينه طيلة حياته، اذن المعادلة معقدة جّدا، ولن يكون غالباً في النزاع ولا مغلوب اذا ما استمرت الامور على هذا النمط، ولكن الجدير بالغرب والدول العربية أن تتدخل بجيوشها لحسم القضية وهذا أفضل بكثير من استمرار الازمة وفسح المجال لإيران أن تعبث بسوريا.



من الطبيعي أن السلاح من دون رقابة مشددة لم يكن فقط بيد الجيش الحر وسيتسرب الى فصائل إسلامية متطرفة مثل القاعدة وغيرها، ولكن كان بإمكان الدول العربية التدخل والسيطرة على السلاح مع الغرب وحسم الامور أفضل من إرسال اسلحة دون رقابة ومسؤولية.

فكلما طالت الحرب في سوريا كلما تعقدت الامور وسارت الى الأسوأ حضور الأحزاب المتطرفة الطائفية من جانب الطرفين الايراني الشيعي والقاعدة السنية سيدمر سوريا على المدى الطويل كما دمّر العراق وجعله محمية لإيران وبقاء الأسد يساعد في تأزّم المنطقة بأكملها وذلك من خلال فتح المجال للقوى الطائفية إيران وحزب الله والاحزاب المنتمية لإيران في العراق.

يجب على الدول العربية من خلال شرعيتها العربية والاجماع العربي في الجامعة العربية أن يحسموا الأمر ويدخلوا دمشق بجيوشهم ويقضوا على النظام السوري الذي دمّر البلد ويحاول بكل جهد أن يعمم الدمار في المنطقة بأسرها فقط من أجل بقائه على السلطة.

فنهاية النظام السوري تكون نهاية الانظمة الديكتاتورية منها حكومة الملالي في طهران لهذا النظام الايراني يشعر بأنّ سقوط الأسد سيفقده النفوذ في الخارج وستتآكل قواها في الداخل أن ضاقت عليه منافذ نفسه السياسي في العالم العربية وسيواجه أزمة اساسية في خطابه السياسي الذي يركز على العالم العربي من خلال التطبيل على إيقاع القضية الفلسطينية والمقاومة المزعومة وحزب الله ولبنان وتكون نهاية الاسد وارتياح شعوب المنطقة من التجاذبات السلبية للسياسات المزدوجة والمتناقضة من قبل هذين النظامين في المستقبل، كما أن سقوطه يساهم كثيراً في بسط الديمقراطية والحرية في المنطقة.



* الدكتور بهروز بهبودي رئيس ومؤسس مركز الدفاع عن الديمقراطية في إيران