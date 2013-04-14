هيئات إسلامية سورية تستنكر بيعة "النصرة" للقاعدة

استنكرت الروابط العلمية والهيئات الإسلامية السورية البيعة التي صدرت من جبهة النصرة لتنظيم القاعدة، وأكدت في بيان لها حول الدولة الإسلامية في العراق والشام وبيعة جبهة النصرة أن قضية السوريين هي محاربة النظام لا الإرهاب.

ودعا البيان جبهة النصرة للتراجع عن البيعة للظواهري وما تعنيه من ارتهان مستقبلي بقرارات وأحكام خارجية، وطلبت منها توضيح موقفها من تنظيم "القاعدة".

ودعت الروابط العلمية والهيئات الإسلامية السورية المجتمع الدولي لتكثيف دعمه للثورة السورية وعدم اتخاذ موقف منها بسبب مواقف جبهة النصرة التي وصفتها بغير المسؤولة.

وشددت الهيئات الإسلامية السورية في ختام بيانها على رفض تدخل أي تنظيمات أو دول في مصير سوريا، وقالت إن مستقبل سوريا لا يرسمه إلا السوريون.