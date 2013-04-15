اعتصام أمام لواء إسلامي لضربهم ناشطاً سورياً في الرقة

قامت مجموعة من شباب الحراك السلمي من كافة التيارات الفكرية والسياسية السورية باعتصام صامت أمام أحد مقرّات حركة أحرار الشام الإسلامية رداً على اعتداء أحد عناصر الحركة على المهندس عمار الحمد الناشط السياسي.



وفي مقطع فيديو بثه ناشطون على الإنترنت، قال أحد المعتصمين: "نحن معتصمون للمطالبة بحماية المدنيين، نطالب كل الجهات بحماية المدنيين وعدم إيذائهم".

وباءت محاولات كثيرة للتفاوض مع المعتصمين لفكّ اعتصامهم بالفشل، حيث أصرّ المعتصمون على مقابلة أمير الحركة بشكل مباشر.



ووعد الأمير الذي جاء ليلبي طلب شباب المعتصمين بعدم تكرار مثل هذه التصرفات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي نهاية مقطع الفيديو توجّه أحد النشطاء برسالة قال فيها: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى نائب أمين عام الحركة الأمير أبوحيدرة الذي استقبل المعتصمين ومطالبهم بصدر رحب ووعدهم ألا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى، واصفاً إياها بالتصرف الفردي الذي لا يُعبر عن أهداف حركة أحرار الشام التي هي بالأساس إسقاط النظام والحفاظ على سلامة المدنيين.