"الحر" يستهدف مواقع لقوات الأسد على طريق مطار دمشق

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 112 شخصاً، بينهم أربعة وثلاثون طفلا معظمهم في دمشق وريفها.

وفي القلمون استهدف الجيش الحر كتيبة مستودعات الهندسة بصواريخ محلية الصنع وقصف مواقع لقوات النظام السوري على طريق مطار دمشق الدولي بالهاون.

وقصفت قوات النظام أحياء عدة في العاصمة دمشق بالمدفعية وقذائف الهاون، بينها مخيم اليرموك وجوبر.

كما دارت اشتباكات عنيفة في محيط مبنى البلدية في شارع فلسطين وعلى الطريق الواصل بين جوبر والعباسيين.

وقصفت قوات النظام عددا من المناطق في ريف دمشق بينها معضمية الشام.

أما في بيت سحم في ريف دمشق، فتصدى الجيش الحر لمحاولة قوات النظام اقتحام البلدة من جهة طريق مطار دمشق الدولي.

كما اندلعت معارك في محيط فرع المخابرات الجوية في السبينة وفي درايا وببيلا.

وتجدد القصف على محيط مطار كويرس العسكري بالطيرا، وعلى ريف حلب الشرقي لا سيما دير حافر ورسم عبود والقرى المجاورة للمطار.