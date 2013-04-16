الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة بالبلاد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم وذلك عشية احتفال البلاد بعيد الجلاء.



وذكرت وكالة الانباء الرسمية "سانا" أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم "23" القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 16 ابريل/نيسان 2013".

وكان الأسد أصدر في 2012 مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة سابقاً، وكان هذا العفو السابق يشمل جرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص والعقوبات المنصوص عليها في قانون التظاهر السلمي، بالإضافة إلى جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.



وتشهد سوريا احتجاجات وأعمال عنف، منذ أكثر من عامين، سقط فيها آلاف القتلى، كما يتم إجلاء العشرات يومياً إلى دول الجوار.