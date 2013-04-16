مقتل قائد عسكري بحزب الله و20 من مقاتليه في القصير بسوريا

أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية مقتل قائد عسكري من حزب الله وعشرين عنصراً آخرين في مواجهات مع الثوار في مدينة القصير في ريف حمص.

أما في دمشق فأعلنت شبكة شام الإخبارية أن الجيش الحر استهدف قوات النظام المتمركزة في ملعب العباسيين وثكنة كمال مشارقة ومطار المزّة العسكري وفرع المخابرات الجوية ومجمع ثمانية آذار.

كما دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في حي جوبر وفي مخيم اليرموك الذي تعرض لقصف مدفعي.

ومن جانبها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ستة وستين شخصا بنيران قوات النظام الاثنين، فيما أعلن المجلس المحلي في حي برزة أن دبابات جيش النظام قصفت الجامع الكبير في الحي ودمرت جزءاً منه.

وفي دوما في ريف دمشق قال ناشطون إن طائرات النظام ارتكبت مجزرة بعدما قصفت تجمعات سكنية في المدينة.