الاتحاد الأوروبي منقسم حيال قرار تسليح المعارضة السورية

أفاد مراسل قناة "العربية" في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي ما زال منقسماً حيال قرار تسليح المعارضة السورية.

وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى السماح بشراء النفط من المعارضة السورية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل في بروكسل لاتخاذ قرارٍ أيضا برفع الحظر عن بيع المعدات النفطية للمعارضة السورية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في 2011 على الشركات الأوروبية شراء النفط السوري بعد اندلاع انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت أحدث بيانات أميركية إلى أن إنتاج النفط في سوريا بلغ 153 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بانخفاض حوالي 60% عن مستواه في مارس/آذار 2011.

