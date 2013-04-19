الجيش السوري الحر يحاصر اللواء الثاني عشر في درعا

وسع الجيش الحر عملياته في درعا لتشمل اللواء الثاني عشر وكتيبتي النقل والتسليح بالقرب من بصر الحرير.



وارتفعت حصيلة القتلى أمس إلى أكثر من مئة قتيل، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر في شارع فلسطين وعلى مداخل مخيم اليرموك في وقت استهدف الثوار بقذائف الهاون مقار قوات النظام في منطقة العباسيين.

أما الطريق الواصل بين حي جوبر والعباسيين فشهد اشتباكات عنيفة.

وفي حلب احترقت طائرة مروحيّة في مطار مِنّغ العسكري إثر استهدافها من قبل الجيش الحٌرّ.

كما تعرضت مدينة الطبقة شمال البلاد إلى قصف عنيف من قبل كتائب الأسد المرابطة حول المدينة أدت إلى وقع عدد من القتلى والجرحى.