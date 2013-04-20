كيري يعرض على المعارضة السورية زيادة المساعدات غير القاتلة

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، السبت، أعمال مؤتمر أصدقاء سوريا للمانحين، بحضور عدد من وزراء الخارجية من عواصم العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سيشارك في المؤتمر، بمشاركة 11 دولة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن كيري سيعرض خلال اجتماع "أصدقاء سوريا" في إسطنبول زيادة المساعدات غير القاتلة، التي تنوي الولايات المتحدة تقديمها للمعارضة والمقاتلين في سوريا، نقلا عن فرانس برس.

وأكد المسؤول، الذي يرافق وزير الخارجية، أن كيري الذي غادر مساء الجمعة واشنطن متوجها إلى إسطنبول، "سيعلن في نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدة إضافية غير قاتلة إلى المجموعات المعتدلة في المعارضة، وخصوصا ائتلاف المعارضة السورية، والمجلس العسكري الأعلى" السوري.

وأضاف الدبلوماسي أن "قيمة وتفاصيل هذه المساعدة لم تحدد بعد، والإدارة (الرئيس باراك أوباما) ستعمل مع قادة المعارضة على تحديد احتياجاتهم".

وكان كيري صرح أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي بأنه يخشى من أن يؤدي النزاع في سوريا إلى "تفكك" هذا البلد، وذلك قبل اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" التي تضم المعارضة السورية والدول الغربية والعربية التي تدعمها.

وأعلن كيري في مؤتمر سابق في روما في 28 فبراير/شباط عن مساعدة غير قاتلة مثل تجهيزات طبية ووجبات غذائية عسكرية تسلم إلى المعارضة السورية مباشرة. وخصص الرئيس أوباما عشرة ملايين دولار لهذه المساعدة.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات غير قاتلة بقيمة 117 مليون دولار إلى المعارضة السورية، وأخرى إنسانية بقيمة 385 مليون دولار إلى حوالي 4 ملايين نازح داخل وسوريا و1.2 مليون آخرين في الدول المجاورة.

لكن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ترفض تسليم المتمردين السوريين أسلحة خوفا من وصولها إلى متطرفين.