الائتلاف الوطني: حزب الله أعلن الحرب على الشعب السوري

طلب جورج صبرا، الرئيس الجديد للائتلاف السوري المعارض، من الشيعة اللبنانيين، منع أبنائهم من قتل المواطنين السوريين في حمص.



ودعا جورج صبرا الحكومة اللبنانية إلى التعامل بجدية مع هؤلاء الذين يتدخلون في الشأن السوري، مؤكداً أن السوريين لن يسكتوا "عندما يتعلق الأمر بإرهابيين أصوليين كمقاتلي حزب الله الذين عبروا الحدود إلى قرانا ومدننا لدعم إرهابي محترف يسكن القصر الجمهوري هو بشار الأسد".



وأكد صبرا أنه لن يتسامح السوريون مع من يحتل أرضهم ويقتل أبناءهم من أي جماعة كان، معلّقا أمله في أن يرفع الشعب اللبناني الشقيق صوته عاليا لرفض قتل وإرهاب أحرار سوريا.

وأضاف "نخص بالذكر أهلنا من الشيعة اللبنانيين، ونطلب منهم أن يمنعوا أبناءهم من قتل السوريين أو الاقتتال معهم، كي لا يكونوا ضحية هذا الصراع أيضا".

وكان الائتلاف السوري المعارض اختار اليوم الاثنين جورج صبرا رئيسا له وذلك بعد استقالة معاذ الخطيب.

وكان الخطيب قدم استقالته أمس بعد فشل المعارضة السورية مجدداً في الحصول على الأسلحة النوعية التي تطالب بها من الدول الداعمة لها خلال اجتماع مجموعة أصدقاء الشعب السوري الأخير في اسطنبول.

وانتخب الخطيب رئيساً للائتلاف بعد تشكيله في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني. وقدم استقالته أول مرة في 24 مارس/آذار.