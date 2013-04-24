انفجار سيارة مفخخة قرب دار البعث على أوتستراد المزة بدمشق

تحدثت "سانا الثورة" عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دار البعث على أوتستراد المزة بدمشق، في حين قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن خسائره اقتصرت على الجانب المادي.

وأظهرت الصور الأولية حجم الانفجار الذي سارع الإعلام الرسمي السوري فور وقوعه الى اتهام من سمَّاهم الجماعات الإرهابية بالمسؤولية عنه، فضلاً عن تشديدها على اقتصار الأضرار على الجانب المادي.

فيما ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات النظام قصفت بعنف بساتين تدمر والحي الشرقي من برج الإذاعة والسجن في تدمر بحمص.

كما أشارت الهيئة إلى اشتباكات عنيفة ودوي انفجارات عند دوار الليرمون في حلب.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 123 بنيران قوات الأسد الثلاثاء، بينهم 13 طفلاً وست سيدات.