بعد اعتزاله الغناء.. فضل شاكر يدعو للقتال في سوريا

أعلن المطرب اللبناني المعتزل فضل شاكر عن تشكيل كتائب مقاومة حرة، ودعا إلى نصرة الشعب السوري، وذلك استجابة لفتوى أطلقها الشيخ اللبناني السلفي أحمد الأسير.

وقال شاكر في التسجيل الذي تم تداوله على صعيد واسع في مواقع التواصل الاجتماعية: "أنا أخوكم في الله فضل عبدالرحمن شاكر أحب أن أخبر أهلنا وأعراضنا وأبناءنا ومجاهدينا الأطهار في سوريا الحبيبة من الجيش الحر والكتائب المقاومة والمجاهدة بأنه رداً على مجازر الكتائب الأسدية النصيرية الحقيرة الحاقدة وعلى أيادي الحزب الطائفي المجرم، حزب "حسن نصر الشيطان" الذين يقتلون أهلنا في سوريا والقصير خاصة، نعلن عن تشكيل كتائب مقاومة حرة لنصرة أهلنا في سوريا".

وتابع شاكر الذي ظهر ملتحياً وظهرت وراءه بندقية آلية، معلناً "تشكيل كتائب مقاومة حرة، وتجهيز الشباب المسلم الذي يريد الدفاع عن أعراض المسلمات الطاهرات العفيفات، رداً على المجازر الأسدية الحاقدة وعلى الحزب الطائفي المجرم (حزب الله) الذين يقتلون أهلنا في سوريا"، بحسب قوله، وختم قائلاً: "لذلك نطلب من كل من يريد دعمنا معنوياً ومادياً لجهادنا في سوريا التواصل معنا."

يُذكر أن الفنان اللبناني، الذي اشتهر بأغانيه الرومانسية والعاطفية، كان أعلن مسبقاً في مقابلة مع "العربية.نت" وقوفه إلى جانب الشعب السوري في ثورته ضد النظام "المجرم"، بحسب وصفه. كما لفت إلى أنه اعتزل الغناء لأن الفن حرام وكذلك ماله، معلناً التزامه الديني، مختتماً بذلك قصة نجاح فنية حققت شهرة لبنانية وعالمية واسعة.