الأردن ينفي كلام التلفزيون السوري عن ضلوعه بخطط ضد سوريا

نفى مصدر أردني رفيع المستوى نفياً قاطعاً ما أوردته الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري نقلاً عن تقارير إخبارية لصحف عالمية قالت إن روسيا تمتلك معلومات تتحدث عن اجتماعات عسكرية رفيعة المستوى عقدت بين جنرالات أميركيين وإسرائيليين وأردنيين في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، جرى خلالها وضع خطط وصفت بالوقائية، للتدخل في سوريا، فيما يتم الآن اختيار الأردن لمهمة خطيرة.



و قال المصدر الحكومي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه لـ"العربية"، إن ما نقلته الهيئة السورية عار عن الصحة تماما و لا أساس له من الصحة.



و قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري نقلا عن دبلوماسيين إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجه إنذاراً شديد اللهجة إلى نظيره الأميركي جون كيري، في حال تم استخدام الأجواء الأردنية في الحرب ضد سوريا.



و أشارت الهيئة إلى أن لافروف حذر من قيام طائرات إسرائيلية غير مأهولة باستخدام الأجواء الأردنية وضرب أهداف حساسة، أو حساسة جداً، تابعة للنظام في سوريا بتنسيق أوبتمويل من بعض الدول العربية.



و أوضح الدبلوماسيون بحسب ما نقلت عنهم الهيئة أن استخدام الأجواء الاردنية، بدلا من أجواء مرتفعات الجولان "كي تبقى هوية الطائرات، كما العادة، مجهولة أو غامضة إلى أن يحين الوقت المناسب، بدون أن يعني هذا أن الطائرات الأميركية المماثلة لن تنطلق من قواعد في إسرائيل وفي الأردن نحو الأهداف إياها..

