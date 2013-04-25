قوات الأسد تغلق طرق ومدارس حماة بعد اشتداد المعارك

أغلقت قوات النظام السوري الطرق والمدارس في حماة، وأعادت الطلاب إلى منازلهم، بحسب ما أعلنته لجان التنسيق المحلية, وشهدت أغلب أحياء حماة اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام، وكان أشدها في حي السوق بالقرب من فرع المخابرات الجوية.

وتحدثت الأنباء عن استهداف الجيش الحر لمدرسة ناصح الحلواني، التي تعد مركز تجمع لشبيحة النظام، وإشعال حريق داخل المدرسة, كما استهدف الجيش الحر دبابة تابعة لقوات النظام وسط استمرار الاشتباكات في حي طريق حلب, وأطلق رصاص كثيف من مدرعة استهدف شمالي حي طريق حلب والشارع العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نشطاء ومقاتلين أن قوات النظام السوري استعادت السيطرة على بلدة العتيبة في ريف دمشق, وقال الناشطون إن قوات النظام استخدمت على مدى أكثر من شهر القصف الجوي والمدفعي كما اتهموا قوات النظام بأنها استخدمت السلاح الكيماوي مرتين في العتيبة، ما اضطر الجيش الحر إلى الانسحاب من المنطقة.

وعلى مدى ثمانية أشهر استخدم مقاتلو المعارضة العتيبة كطريق رئيسي لنقل إمدادات السلاح، ويطلق الثوار في العتيبة نداء استغاثة لنجدتهم خوفاً من حرب استنزاف وسقوط القرى التي كانوا يسيطرون عليها.