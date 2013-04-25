وزير الخارجية الأميركي: النظام السوري شنّ هجومين كيماويين

أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن النظام السوري شنّ هجومين كيماويين، وقال البيت الأبيض إن أميركا مستعدة لكل طارئ بشأن سوريا في حال التأكد من استخدام الكيماوي.

ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، بأن المخابرات الأميركية تعتقد أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين على نطاق محدود ضد مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال هيغل للصحافيين: "سلم البيت الأبيض صباح اليوم رسالة إلى عدد من أعضاء الكونغرس بشأن موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".

وتقول الرسالة: "إن تقييم المخابرات الأميركية يشير بدرجة من الثقة إلى أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية على نطاق محدود في البلاد".

وإلى ذلك، قال مسؤول أميركي، الخميس، إن "كافة الخيارات" مطروحة على الطاولة في الملف السوري، وذلك بعد أن أشار البيت الأبيض للمرة الأولى إلى احتمال استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية.

وأكد هذا المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، في مؤتمر صحافي بالهاتف، أن الإدارة الأميركية تحرص على أن تكون واثقة تماماً من أن مثل هذه الأسلحة استخدمت قبل التيقن أن "الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس باراك أوباما تم تخطيه من السلطات السورية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية البريطانية أيضاً إن لديها معلومات تظهر أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا، ودعت الرئيس السوري للتعاون مع الجهات الدولية لإثبات أنه لم يأمر باستخدامها.

وأضاف متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان: "لدينا معلومات محدودة لكن مقنعة من مصادر متعددة تظهر استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ومنها غاز السارين.