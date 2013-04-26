خبير: عراقيل تعترض تصدير نفط المعارضة السورية للخارج

أكد عبده حسام الدين، معاون وزير النفط السوري الأسبق، أن هناك عدة معوقات تعرقل عملية تصدير النفط السوري الخاضع لسيطرة الثوار إلى الخارج، حيث اشترط الاتحاد الأوروبي جهة سياسية يتعامل معها، على الرغم من وجود الائتلاف السوري المعارض.

والمعضلة الأخرى والكلام على لسان المسؤول النفطي، تتجلى في سؤال الأوروبيين عن كيفية التصرف في أموال النفط، وكيفية توزيعها، وأي جهة توكل إليها مهام توزيع وتحويل الأموال، وهذه نقطة جدلية في صلب الموضوع، جاء ذلك خلال عقد اجتماع تنفيذي عقب إعلان الاتحاد الأوروبي يوم الثاني والعشرين من أبريل/نيسان، استعداداته لاستيراد النفط من المعارضة السورية.

وأوضح الخبير النفطي، خلال حديثه لبرنامج "نهاية الأسبوع" على قناة "العربية" من العاصمة الألمانية برلين، أن الائتلاف السوري غير قادر على فرض سيطرته على الأرض رغم المكتسبات التي تحققت.

وتابع: "ولكن من خلال التعاون بين الائتلاف السوري والحكومة السورية المؤقتة وقيادة أركان الجيش الحر، بزعامة اللواء سليم إدريس يمكن تحقيق السيطرة ومن ثم تصدير النفط.

وأسهب المعاون النفطي قائلاً، لم يعد بمقدور المعارضة السورية تصدير النفط عبر العراق، بينما هناك خطوط بديلة تبدأ من الرقة أو حلب وصولاً إلى الأراضي التركية.

وكشف حسام الدين النقاب عن أن بعض الكتائب الثورية السورية، تفرض هيمنتها على بعض آبار النفط وتعتبرها ثروة خاصة بها، ومن الصعب التعامل معها، فضلاً عن أنها لا تريد التفريط بسهولة في تلك الحقول، مشيراً إلى أن إجمالي الكمية التي يتم استخراجها من النفط نحو 100 ألف برميل يوميا، خاصة بمنطقة الحسكة ودير الزور.

وعلى نحو موازٍ، ورداً على سؤال حول الجهة المفترض أن يتعاون معها الاتحاد الأوروبي، قال وزير الزراعة السوري الأسبق أسعد مصطفى، لا بديل عن الائتلاف السوري فهو مرجعية سياسية اعترف بها العالم، بالإضافة إلى وجود اللواء سليم إدريس قائد الجيش الحر والذي يحظى بثقة المعارضة السورية، واجتمع معه الأوروبيون في بروكسل، حول قضية تصدير النفط.

وصرح بأن اللواء إدريس لديه القدرة كاملة إذا توافرت له المعطيات، على حماية المنشآت النفطية، عبر سعية إلى تكوين قوة عسكرية قوامها 30 ألف عسكري.

وفي موضوع آخر، أكد الوزير السابق أن المجتمع الغربي تأكد الآن من استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات الأسد في مناطق متفرقة بسوريا.

يشار إلى أن بشار الأسد ندد بإعلان الاتحاد الأوروبي منذ قرابة الأسبوع بسعيه لاستيراد النفط، في حين قالت روسيا إن تلك الخطوة انتهاك للقانون الدولي.