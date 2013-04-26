مصدر في الائتلاف الوطني: هيتو ينتهي من تشكيل حكومته

انتهى غسان هيتو، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، من تشكيل حكومته التي تتألف من إحدى عشرة وزارة وفق مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت خلال اليومين الماضيين عن عراقيل تعترض تشكيل حكومة هيتو وأن جماعة الإخوان المسلمين سحبت تأييدها له.

وانتخب الائتلاف المعارض في مارس/آذار الماضي هيتو رئيساً لحكومة انتقالية للمعارضة مهمتها إدارة "المناطق المحررة" لا سيما في شمال سوريا وشرقها، لكنها لم تبصر النور بعد.

وشكل انتخاب هيتو لرئاسة الحكومة، مدفوعاً من جماعة الإخوان المسلمين النافذة في الائتلاف باتجاهها، أحد الأسباب الرئيسية التي حدت برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب إلى إعلان استقالته في 24 مارس/آذار.