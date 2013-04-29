فيديو مسرّب لقوات النظام السوري وهي تمثّل بجثث الثوار

أظهر فيديو مُسرّب على الإنترنت قوات النظام السوري وهي تمثّل بجثث من الثوار باستخدام جرافة زراعية في ريف حلب.

وظهر في الفيديو مجموعة من الجثث المُلقاة على الأرض، وجرافة زراعية تلتقطهم بشكل جماعي، مع تعليقات تمجّد "شهداء النظام" في المقابل.

كما أظهر المقطع الجرافة وهي ترمي بعض الجثث والأشلاء على سيارة متحطمة، ثم إشعال النار فيها تمهيداً لحرق الجثث.

وهذه ليست المرة الأولى وفقاً لما نُشر في وقت سابق من مقاطع اعتبرت مهينة للإنسانية، وصدر حينها في 2011 بيان إدانة من الأمم المتحدة بذلك.

ودانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة بواقع 123 مقابل 13 لصالح تبني قرار برعاية العديد من الدول "يدين بشدة الانتهاكات المستمرة الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية" في نهاية عام 2011.

واستشهد القرار بانتهاكات مثل: الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتعذيب وسوء معاملة المعتقلين، ومن بينهم الأطفال، لكن ذلك لم يغير شيئاً وفقاً لما يُنشر من صور وفيديوهات.