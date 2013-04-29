مطالبات أميركية لأوباما بضرب قواعد الأسد الجوية

يضغط عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي على الرئيس باراك أوباما للتدخل في الحرب بسوريا، قائلين إنه بإمكان الولايات المتحدة مهاجمة القواعد الجوية لجيش النظام السوري بالصواريخ.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام إن من شأن تحييد السلاح الجوي الذي يمنح قوات النظام تفوقاً على قوات المعارضة أن يحول مسار المعركة سريعا.

وأضاف غراهام أن السبيل الأفضل لمنع القوة الجوية السورية من التحليق هو قصف القواعد الجوية السورية بصواريخ كروز.

وقال السناتور الجمهوري إن ذلك الأمر يتطلب عملاً دولياً لإنهاء الصراع، لكن لا توجد حاجة من وجهة النظر الأميركية إلى إرسال قوات برية.

أما السناتور الجمهوري جون ماكين فقد قال إن على الولايات المتحدة تكثيف دعمها لقوات المعارضة السورية حتى إذا تبين أن قوات النظام لم تستخدم الغازات السامة في الصراع، مضيفاً أنه يمكن استخدام صواريخ كروز وبطاريات صواريخ باتريوت.