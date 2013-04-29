ظهور رئيس وزراء سوريا بعد محاولة اغتيال استهدفته

بثت الإخبارية السورية جزءاً مما قالت إنه اجتماع لمجلس وزراء سوريا برئاسة رئيس الوزراء وائل الحلقي، وذلك بهدف إثبات أن الحلقي نجا من التفجير الانتحاري الذي استهدف موكبه صباح اليوم في منطقة المزة بقلب العاصمة السورية.

وظهر الحلقي بصورة طبيعية، مصرحاً للتلفزيون السوري حول جدول الأعمال الذي يعمل مجلس الوزراء عليه دون أن يذكر التفجير لا من قريب ولا من بعيد، وقام بذكر تاريخ اليوم الاثنين 29 أبريل 2013 من خلال حديثه في بادرة بدا هدفها التأكيد على عدم تأذيه بالانفجار.

وكان التفجير الذي حصل في الساعة التاسعة بتوقيت دمشق استهدف موكب الحلقي، وقتل حارسه الشخصي وسائقه الخاص.

فيما قال ديب الدمشقي من مجلس قيادة الثورة إن هناك قتلى سقطوا جراء هذا التفجير، مشيرا إلى أن وزير الإعلام السوري حضر إلى موقع التفجير بعد دقائق من وقوعه.

وبحسب التلفزيون فإن الاعتداء وقع قرب حديقة عامة ومدرسة في المزة، الحي الخاضع لحماية أمنية مشددة في وسط غرب العاصمة السورية والذي توجد فيه عدة سفارات ومبان حكومية ومقار لأجهزة استخبارات، وتقيم فيه عدة شخصيات سياسية.