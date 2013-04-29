نجاد: استلام المعارضة السورية للحكم سيهدد المنطقة كلها

عبّر الرئيس الإيراني عن خشيته من سقوط نظام الأسد قائلاً: إن استلام المعارضة السورية للسلطة في سوريا يهدد المنطقة لفترة طويلة، مشيراً إلى تطابق وجهتي نظر طهران والقاهرة في ضرورة إيجاد حلّ على أساس المبادرة المصرية، جاء ذلك خلال لقائه مساعد الرئيس المصري عصام الحداد في طهران.

وشدَّد نجاد على أن انتصار المعارضة في سوريا سيجلب موجة من عدم الاستقرار تمثل "تهديداً للمنطقة برمتها"، مجدداً في الوقت ذاته دعم طهران لنظام الأسد، وفق ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية عن الموقع الالكتروني للرئاسة.

وأضاف الرئيس الإيراني خلال استقباله عصام الحداد، المستشار الخاص للشؤون الخارجية للرئيس المصري محمد مرسي، أنه يجب الاسراع بإجراءات حلّ وتسوية القضية السورية على أساس التفاهم والحوار.

وتأتي زيارة الوفد المصري إلى طهران في إطار التصريحات الايرانية على تجانس موقف إيران مع مصر بشأن إيجاد حلّ للازمة السورية على أساس مبادرة مصرية.

زيارات رسمية مكثفة لوفود مصرية إلى طهران وبالعكس عبر عنها الرئيس الإيراني بأن بلاده ستقف إلى جانب مصر بعد استئناف العلاقات في عهد الرئيس محمد مرسي.