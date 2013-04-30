اختفاء مراسل إيطالي منذ 20 يوماً في سوريا

أعلن رئيس تحرير صحيفة "لاستامبا" الإيطالية أمس الاثنين أن دومنيكو كويريكو مراسل الصحيفة، التي تصدر في تورينو لم ترد أنباء بشأنه منذ 20 يوماً، عقب دخوله سوريا من لبنان في وقت سابق هذا الشهر.

ودخل كويريكو، البالغ من العمر 62، وهو مراسل حربي إيطالي متمرس، سوريا في السادس من أبريل/ نيسان ليغطي الحرب الأهلية الدائرة هناك، ولم يتصل بالصحيفة منذ التاسع من أبريل/نيسان.

وقال رئيس التحرير ماريو كالابريسي في مقال نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة إنه بعد 6 أيام من الصمت اتصلت "لا ستامبا" وأسرة الصحافي بوحدة الأزمة بوزارة الخارجية الإيطالية. وأضاف أنه بعد بحث غير مثمر عن الصحافي تقرر الإعلان عن اختفائه أملاً في ظهور بعض الخيوط التي تقود إليه.

يذكر أن 4 صحافيين إيطاليين خطفوا في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، وأفرج عنهم بعد ما يزيد قليلاً على أسبوع في الأسر.