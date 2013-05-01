أوباما يستعد لإرسال أسلحة فتاكة للمعارضة السورية

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن مسؤولين رفيعين في إدارة أوباما، كشفوا أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يستعد لإرسال أسلحة فتاكة إلى المعارضة السورية، مع استعداده لمزاوجة هذا الخيار مع إرسال جنود أميركيين إلى هناك، بحسب ما ذكرت "العربية"، الأربعاء.

واتخذ أوباما خطوات لتأكيد قيادة الولايات المتحدة بين حلفائها وشركائها في السعي للإطاحة بالنظام السوري.

لكن هؤلاء المسؤولين عادوا ليشيروا إلى أن المفاوضات السياسية ما زالت الخيار المفضل في التعامل مع الأزمة السورية.

هذا وكان الرئيس الأميركي قد قال إن السلاح الكيمياوي استخدم في سوريا، وإن لدى واشنطن أدلة ملموسة على ذلك، لكنه لا يملك تأكيدات عن مكانِ استخدامه أو الجهة التي استخدمته.

من جانبه، أفاد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن الحكومة السورية أعلنت أنها لن تستخدم السلاح الكيمياوي ضد شعبها، وهي التي طالبت مجلس الأمن بالتحقيق في الجرائم التي حصلت في خان العسل في مارس /أذار الماضي.