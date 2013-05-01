قتلى وجرحى بانفجار في دمشق.. وإبريل شهر القتل تعذيباً

تحدث مجلس قيادة الثورة عن دوي انفجار ضخم في منطقة باب مصلى في دمشق، التي تضم فرع الأمن الجنائي، وسمع صوت سيارات الإسعاف تتوافد إلى المكان.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانها الشهري عن أعداد القتلى في سوريا لشهر إبريل/نيسان، وسمته "الشهر الأعلى في القتل تحت التعذيب و في قتل الأطفال".

وقالت الشبكة إنه قتل في هذا الشهر 3313 مواطناً سورياً بمعدل 138مواطناً كل يوم، أي 6 مواطنين كل ساعة، وسقوط 377 طفلاً بمعدل 13 طفلاً يومياً، و176 تم تعذيبهم حتى الموت بمعدل 6 أشخاص يومياً.

وحاولت مزيد من الدبابات في مدينة داريا بريف دمشق استعادة السيطرة عليها منذ أشهر دون نتيجة رغم تحولها إلى مدينة أشباح نتيجة القصف والتهجير.

ولا يزال الريف الدمشقي مشتعلاً وطائرات النظام تستمر بدكه، هذه الصور تظهر رمي كمية كبيرة من الصواريخ على منازل المدنيين في سقبا.

وبالقرب من عدسة المصور في عربين نفذت طائرات الأسد الغارة الجوية الأولى على المدينة.

المعضمية هي الأخرى لم تسلم من القذائف. الصور القادمة من هناك تظهر الدخان وآثار الدمار على منازلها.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن طائرات النظام نفذت مجزرة في حزة بريف دمشق، وتسببت بمقتل ستة أشخاص حتى الآن وما زال انتشال الضحايا مستمراً من تحت الأنقاض.