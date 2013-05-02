ظهور ميداني نادر للأسد في محطة كهرباء بدمشق

في ظهور ميداني نادر له منذ أشهر، زار الرئيس السوري، بشار الأسد، محطة الأمويين للكهرباء في العاصمة دمشق.

وأظهرت اللقطات التي بثها التلفزيون السوري، الأسد وهو يصافح موظفي وعمال المحطة، ويستمع إلى شرح حول سير العمل فيها، بحسب قناة العربية، الخميس 2 مايو/أيار.

وجاءت زيارة الأسد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الأربعاء، وتعد من الجولات العامة القليلة بعد أن أصبح ظهوره العلني نادرا منذ تفجر النزاع في بلاده قبل نحو عامين.

وفي آخر مقابلة تلفزيونية للأسد مع التلفزيون السوري، أكد أن بلاده تواجه حربا مع المعارضة، وأنها ستنتصر، على حد تعبيره.

وتحدث الرئيس السوري عن محاولات تقوم بها دول لإدخال مسلحين إلى بلاده، رافضا الاعتراف بوجود ثورة في بلاده.

وبدا الرئيس السوري في لقطة سابقة وهو يعقد اجتماعا وزاريا في غرفة مغلقة بلا نوافذ.