قوات النظام تعدم 200 شخص في البيضا بريف بانياس السوري

كشفت مصادر في المجلس الثوري السوري أن قوات النظام أعدمت 200 شخص في البيضا بريف بانياس، في أكبر الإعدامات الجماعية في سوريا.



من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن حصيلة القتلى وصلت إلى 155 قتيلا بنيران قوات الأسد يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى انتشار أمني مكثف في منطقة كفرسوسة بدمشق بعد اشتباكات عنيفة فيها، وانفجار عبوة ناسفة في منطقة باب الجابية بدمشق.



وأعلنت الداخلية السورية اليوم عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 70 جريحا انفجار ضخم قرب مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة وسط العاصمة دمشق، فيما أشارت مصادر في لجان التنسيق السورية إلى أن تفجير المرجة وقع بسيارة مفخخة قرب فندق سميراميس.

كما أعلن ناشطون سوريون عن مقتل خمسة أشخاص في غارة جوية سورية على حدود تركيا، وأكدت شبكة سوريا مباشر أن الجيش الحر استهدف قصر تشرين الرئاسي بقذائف الهاون، وسيطر على قاعدة "تل الخضر" الصاروخية بدرعا.